البحرين تهاجم إيران: تمارس الإرهاب منذ عقود

شن خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني هجوما شديد اللهجة على إيران حيث اتهمها بممارسة إرهاب ممتد من عقود، وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني يواصل التدخل في شئون دول المنطقة.



وقال آل خليفة، خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الميليشيات التابعة لإيران في العراق تهدد استقراره.



وأضاف أن بلاده تدعم جهود الولايات المتحدة في التصدي لإيران ووكلائها، موضحا أن الإرهاب الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة وللاقتصاد العالمي.



وجدد الوزير البحريني التنديد بالاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية، والتي تتحمل مسئوليتها إيران.