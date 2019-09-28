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الري تستجيب لطلب أحمد موسى بشأن المباني المقامة على منافع النيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:07 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
استجاب المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إلى طلب الإعلامي أحمد موسى بمراجعة القيمة المفروضة على المباني المقامة على منافع النيل والمصارف المائية.

وأكد محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قرار منافع النيل مقابل انتفاع السكن والمباني وانتفاع الأراضي الزراعية، وسيتم مراجعة قرار منافع النيل الخاص بقيمة الضرائب المفروضة على المباني المقامة على منافع النيل .

وتابع محمد السباعي:" وزارة الري لم تفرض جباية على المواطنين وسيتم مراجعة القرار والقيمة التي يدفعها المواطن ونحن ندافع عن حقوق الدولة المصرية".

وأكمل محمد السباعي:" الهدف من القرار هو الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم العائد منها وتراعي تلك القرارات حالة النشاط ونساعد من له رغبة في الترخيص على تقنين الأوضاع، ونحن نحافظ على المال العام وحق الدولة".
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