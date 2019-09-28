وزير الخارجية العماني: نؤكد رفضنا التدخل في شئون الدول

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على رفض بلاده التدخل في الشئون الداخلية للدول.



ودعا بن علوي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى احترام خطوط الفصل الملاحي في مضيق هرمز.



كما دعا وزير الخارجية العماني جميع الأطراف المعنية بالتوتر في الخليج إلى الحوار وعدم التصعيد في مضيق هرمز.



وأعرب بن علوي عن دعم عمان لكافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، داعيًا الأطراف اليمنية لتغليب مصلحة الوطن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.



وأكد وزير الخارجية العماني أن عدم قيام دولة فلسطينية يؤدي لاستمرار العنف والإرهاب.