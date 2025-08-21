الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

يُعد الحقن المجهري من أبرز تقنيات الإخصاب المساعد التي منحت الأمل لآلاف الأزواج في تحقيق حلم الإنجاب، خاصة في حالات تأخر الحمل أو العقم غير معروف السبب.

وتعتمد هذه التقنية على تلقيح البويضة بالحيوان المنوي مباشرةً تحت المجهر داخل المعمل، ثم إعادة البويضة المخصبة إلى الرحم لمتابعة نمو الجنين بصورة طبيعية.

الحالات التي يُنصح فيها بالحقن المجهري

في لقاء حصري مع دكتور إيمان الجندي -خبير علاج العقم الدولي ورئيس المؤسسة المصرية لطب الجنين (EFRE) ومدير مراكز رحم للخصوبة وأطفال الأنابيب في مصر- عن الحالات التي يُنصح فيها ب الحقن المجهري أجابت بأن التقنية لا يُعد خيارًا أوليًا في جميع حالات تأخر الإنجاب، بل يوصي به الأطباء في مواقف معينة، منها:

ضعف أو قلة عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل.

مشاكل التبويض أو انسداد قنوات فالوب لدى المرأة.

حالات بطانة الرحم المهاجرة الشديدة.

فشل التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب.

العقم غير المبرر بعد فشل الطرق التقليدية للحمل.

تكرار الإجهاضات السابقة دون سبب واضح.

الرغبة في تحديد نوع الجنين أو فحص الأجنة وراثيًا.

خطوات الحقن المجهري بالتفصيل

أضافت الدكتورة إيمان الجندي -خبير علاج العقم الدولي ومدير مراكز رحم للخصوبة- أن الحقن المجهري يمر بعدة مراحل دقيقة، تشمل:

تحفيز المبيض: عن طريق إعطاء الزوجة أدوية هرمونية لتحفيز المبيضين على إنتاج عدد كبير من البويضات الناضجة.

سحب البويضات: تُسحب البويضات الناضجة من المبيض باستخدام إبرة موجهة بالموجات فوق الصوتية، تحت تأثير التخدير الخفيف.

جمع الحيوانات المنوية: تُجمع عينة من الحيوانات المنوية من الزوج، أو تُستخرج جراحيًا من البربخ أو الخصية في بعض الحالات.

الحقن المجهري للبويضات: يُحقن حيوان منوي واحد في كل بويضة باستخدام إبرة دقيقة تحت المجهر.

متابعة التخصيب: تُوضع البويضات المخصبة في حضّانة خاصة لمراقبة تطورها لعدة أيام.

نقل الأجنة إلى الرحم: تُعاد الأجنة السليمة إلى الرحم باستخدام أنبوب رفيع دون جراحة.

كيفية تحديد نوع الجنين في الحقن المجهري

يمكن تحديد نوع الجنين خلال عملية الحقن المجهري باستخدام تقنية تُعرف بالفحص الوراثي للأجنة (PGT)، ويتضمن أخذ خلية واحدة أو أكثر من الجنين في المراحل المبكرة، ثم فحص الكروموسومات لتحديد إذا كان الجنين ذكرًا أو أنثى.

ولا يُستخدم هذا الفحص فقط لاختيار نوع الجنين، بل يساعد على الكشف عن الأمراض الوراثية ومنع انتقالها في حالات وجود تاريخ عائلي لها، ما يزيد من فرصة ولادة طفل سليم ويرفع نسب نجاح العملية.

إلام تصل نسبة نجاح عملية الحقن المجهري؟

بحسب ما ورد في الأبحاث العالمية، فإن نسبة نجاح عملية الحقن المجهري بعد استخدام الفحص الوراثي (PGT) تتراوح ما بين 60 و75% - في كل محاولة لنقل جنين- وتعتمد النسبة على عمر المرأة وجودة الأجنة:

السيدات تحت سن 35 عامًا قد تصل نسبة النجاح لديهن إلى 65-75% عند نقل جنين سليم جينيًا.

السيدات بين عمر 35-40 عامًا تتراوح نسبة النجاح لديهن ما بين 50-65%.

أما السيدات فوق سن 40 عامًا تنخفض لديهن النسبة عن 50% بسبب الانخفاض الطبيعي في جودة البويضات مع التقدم في العمر.

وبناءً على ذلك ينبغي التنويه إلى أمر مهم وهو تسويق بعض المراكز الحقن المجهري لأنفسهم وادعاء تحقيقهم نسبًا مرتفعة في العملية مستخدمين عبارات جذابة ووعود واهية، مثل أن نسب نجاح العملية لديهم تصل إلى 98%، والحقيقة لا توجد أي دراسات طبية تثبت ذلك حتى مع استخدام فحص PGT-A مع تقنية NGS.

فصحيح أن الفحص الوراثي يُحسن اختيار الأجنة ويقلل من احتمالية الإجهاض، لكنه لا يضمن حدوث الحمل بنسبة 100%، إذ توجد عوامل أخرى تؤثر في نجاح العملية غير العوامل الوراثية ومنها:

حالة الرحم.

مستويات الهرمونات في الجسم.

جودة البويضات والحيوانات المنوية.

وتؤكد الجمعية الأمريكية للطب التناسلي (ASRM) والجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة (ESHRE) أن النسب الواقعية للنجاح لا تتجاوز 80%، وربما تصل إلى 85% في حالات محددة مثل استخدام بويضات من متبرعة شابة.

ما الفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب؟

قد يخلط البعض بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، لكن يوجد فرق دقيق بينهما نوضحه فيما يلي:

في أطفال الأنابيب، تُوضع البويضات مع الحيوانات المنوية تحت ظروف مهيأة في المعمل، ويُنتظر حدوث التخصيب.

في الحقن المجهري، يُحقن الحيوان المنوي مباشرة داخل البويضة تحت المجهر، ما يزيد فرص التخصيب في حالات ضعف الحيوانات المنوية.

ما تكلفة عملية الحقن المجهري؟

تختلف تكلفة عملية الحقن المجهري بناءً على عدة عوامل منها:

خبرة الطبيب والمركز الطبي الذي تجرى به العملية.

نوع أدوية تنشيط التبويض المستخدمة والتي تختلف في أسعارها.

الفحوصات الطبية المطلوبة.

تكاليف الإجراءات الإضافية مثل تجميد الأجنة أو تحديد نوع الجنين.

ختامًا، لا شك أن الحقن المجهري حلٌ متطورٌ وفعّالٌ لحالات تأخر الإنجاب التي يصعب علاجها بالوسائل الطبيعية، لكن ينبغي إدراك أن نسبة نجاحه تعتمد على عوامل متعددة أبرزها عمر الزوجة وجودة الأجنة، وأنه حتى مع استخدام أحدث التقنيات فإن النتائج الواقعية تتراوح ما بين 60-75%، لذا يُنصح باختيار مركز خصوبة يتميز بالمصداقية والشفافية، وعدم الانجرار وراء الحملات الدعائية المضللة.

بهذا انتهى مقالنا.. وفي حال كان لديكم استفسارات أخرى فيسعدنا تواصلكم معنا في مركز رحم للخصوبة عبر أرقامنا الموضحة أمامكم.

مركز رحم للخصوبة هو مركز متخصص في علاج مشكلات العقم وأمراض النساء المختلفة، ويضم المركز نخبة واسعة من الأطباء المتخصصين في التعامل مع حالات تأخر الإنجاب واستخدام وسائل الإخصاب المساعد، مثل الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وغيرها، لذا يمكنك الاطمئنان حيال النتائج التي ستتلقاها عند التعامل مع المركز.