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فن

هنا شيحة تهنئ هند صبرى بعد تكريمها فى فيلم نورا تحلم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:49 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
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القسم الميدانى
هنات هنا شيحة، الفنانة هند صبرى بعد تكريمها عن فيلم" نورا تحلم".

ونشرت هنا شيحة صورة لها مع هند صبرى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام" .

علقت هنا شيحة على الصورة قائلة " مبرووووك هندوشة @hendsabri نورا تحلم فيلم مميز ودورك كان مؤثر جدًا .. بحبك ❤️ ".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات: بحبك جدا - مبروك
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