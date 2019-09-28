أبو شقة: الوفد سيظل مدافعًا عن الوطنية والحرب على الإرهاب التي بدأت بعد 30 يونيو

عقد قيادات الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لقاءً مفتوحًا مع شباب بيت الأمة، عقب انتهاء المؤتمر الختامي لمعسكر شباب الوفد، لاستقبال أسئلتهم وتعليقاتهم على المعسكر والمحاضرات والدورات التي تلقونها.





وأكد رئيس حزب الوفد أن بيت الأمة يُصنف كحزب ليبرالي معارض، لكن المعارضة الوطنية في شكلها الموضوعي بالعرض عن الخطأ دون إساءة.





وأوضح "أبو شقة" أن الجانب الآخر للمعارضة هو المعارضة البناءة، ليضع المعارض نفسه محل المسئول للقياس على النفس، للتفكير في الحلول وتقديمها، وتلك هي مبادئ حزب الوفد، الذي لا يعارض لمجرد الظهور والمعارضة، ولكن بمعارضة بناءة وموضوعية.





وأضاف رئيس حزب الوفد أنه عندما نكون أمام رئيس وطني ومشروع بناء دولة عصرية حديثة، فإننا عندما نؤيد لا نؤيد بـ"شيك على بياض"، لكن نؤيد لموقف يستدعي التأييد، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرات الربيع العربي، وكان الجيش والشرطة مساندين للوطن، بالتصدي لأشرس الحروب وهي حروب الجيل الرابع.





وأشار "أبو شقة" إلى أننا أمام تحديات واضحة للجميع وتلك هي النبرة التي يحاول بها المشككون أن يغزو مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوفد في تاريخه لم يتلق معونة من أحد، ولكن سيظل مدافعًا عن الوطنية والحرب على الإرهاب التي بدأت بعد 30 يونيو.



