راموس يسب الحكم المساعد بوالدته أثناء مباراة أتليتكو مدريد

فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت الفريفين، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا" .



وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد تعدى لفظيًا على واحد من مساعدي الحكم جونزاليس جونزاليز خلال مباراة ديربي العاصمة الإسبانية.



كما نشرت الصحيفة الإسبانية اللفظ حيث وجه راموس إلى مساعد الحكم بعدما قال لهـ"ابن العاهرة"، وهو ما سمعه مدرب الروخيبلانكوس دييجو سيميوني.



وعلق راموس بنفسه على الواقعة في تصريحات بعد المباراة قائلًا: "السبب هو سيميوني الذي كان يشتكي كثيرا، لكن الحكام هم من يقررون، حصلنا على بطاقات صفراء أكثر منهم وهو أمر لا يهم في النهاية".



التعادل قاد ريال مدريد إلى الصدارة برصيد 15 نقطة، بعد 4 انتصارات و3 تعادلات بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

