بيل جيتس يطالب بفرض ضريبتين على الأغنياء

أعلن ثاني أغنى رجل في العالم، الأمريكي بيل جيتس، عن تأييده لفكرة فرض الحكومات ضريبة "الثروة" على رجال الأعمال والطبقة الغنية بالمجتمع، كمحاولة لسد الفجوات بين الطبقات، ومواجهة عدم المساواة.



وقال بيل جيتس في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" إنه لن يعارض فكرة "ضريبة الثورة"، على الرغم من أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستطرحها، وكبديل لها اقترح رفع الضريبة العقارية إلى 55% للفئات العليا بدلا من النسبة الحالية التي تبلغ 40%.



وأشارت الوكالة إلى أن ثروة بيل جيتس ارتفعت هذا العام بواقع 16 مليار دولار، لتصبح 106.8 مليار دولار.



وأضافت أن بيل جيتس يتبرع بالكثير من الأموال سنويا، وتبرعت زوجته بما يزيد على 36 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا جيتس منذ عام 1994.