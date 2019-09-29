شاهد.. تسريب يفضح سرقات قادة الإخوان لأموال الجماعة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تسريبا صوتيا للقيادي الإخواني أمير بسام، يفضح فيه السرقات داخل جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف الإبراشي، في برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن قادة الإخوان لديهم العديد من الاستثمارات في تركيا، منها استمارات عقارية، وكذلك يمتكلون العديد من المدارس.



وتحدث القيادي الإخواني أمير بسام في التسريب الصوتي عن القيادي الإخواني محمود حسين، قائلا: "محمود حسين اعترف بأنه أخذ ما ليس له حق فيه، ومعه أبراهيم منير، والابيراي".



وتابع في التسريب: "اتكتب باسمهم شقق وعمارات، وبيطلعلنا لسانه ولم يتكلم أحد، .. وتألمت كثيرا لما سمعته، فهو يركب عربية bmw، وشباب الإخوان بيتذلوا عشان 200 ليرة".

