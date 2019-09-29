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أخبار العالم

إجلاء 538 راكبا إثر اندلاع حريق في عبارة يونانية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
اندلاع حريق في عبارة
اندلاع حريق في عبارة يونانية
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أ ش أ
أجلت السلطات اليونانية 538 راكبا إثر اندلاع حريق في عبارة يونانية أثناء رحلة من ميناء إيجومينيتسا باليونان إلى مدينة فينسيا الإيطالية.

وذكرت السلطات اليونانية - وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) على الإنترنت - أن الحريق اندلع في الطابق الرابع من مرآب السيارات بالعبارة "أوليمبيك شامبيون"، لكنه سرعان ما تم إخماد الحريق لأن أنظمة مكافحة الحرائق الأوتوماتيكية للسفينة عملت منذ اللحظة الأولى.

وأشار المسؤولون إلى أنه عندما تم اكتشاف الحريق، غيرت العبارة طريقها وتوجهت مباشرة إلى مدينة إيجومينيتسا، حيث قام جميع ركابها ومعظم أفراد طاقمها بمغادرة السفينة.

ولفتت الصحيفة إلى أن اثنين من الركاب تعرضا لمشاكل في التنفس بسبب الدخان داخل السفينة، ونقلا إلى المركز الصحي في إيجومينيتسا.
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