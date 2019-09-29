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أخبار العالم

عقب وفاته.. قصيدة رثاء من اللواء الفغم إلى الراحل عبد الله بن عبد العزيز

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:05 ص
الملك عبد الله بن
الملك عبد الله بن عبد العزيز واللواء عبد العزيز الفغم
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شريف سيد
نشرت صحيفة عكاظ السعودية قصيدة رثاء كتبها اللواء عبد العزيز الفغم عقب وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وكانت وسائل الإعلام السعودية أعلنت وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونعى رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفقيد، كما تداولوا صورا له برفقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

كان اللواء عبد العزيز الفغم، هو الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم.
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