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أخبار البلد

يأس المرتزقة.. كاتب إماراتي يسخر من الهارب محمد علي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:33 ص
يعقوب الريسي
يعقوب الريسي
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محمد بدران
سخر الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي من المقاول الهارب محمد على من خلال مقطع فيديو له وهو بطالب الشارع المصرى بالنزول قائلًا أبوس إديكم اتحركوا اتحركوا لوجه الله".

وعلق يعقوب الريسي على مقطع الفيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ‏ابوس ايديكم، قمة الذل واليأس والاحباط أصاب مرتزقة حزب الإخوان مما فعله شرفاء مصر بهم .

واضاف، الشعوب في 2019 ليست مثل 2011 ووعي الشعب المصري يجب أن يدرّس".
يأس المرتزقة.. كاتب إماراتي يسخر من الهارب محمد علي
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