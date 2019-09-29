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أخبار العالم

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:26 ص
العاهل السعودي برفقة
العاهل السعودي برفقة حارسه الشخصي الراحل
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شريف سيد
نشرت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية شريط فيديو لآخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، قبل وفاته.

وكانت وسائل الإعلام السعودية أعلنت وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونعى رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفقيد، كما تداولوا صورا له برفقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

كان اللواء عبد العزيز الفغم، هو الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم.
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