ضبط تشكيل عصابى تخصص في تجارة مخدر البانجو بـ بنها

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة بقرى مركز بنها وبحوزتهم كيلو ونصف بانجو ، واخطرت النيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط كل من محمد ع ع 38 سنة عاطل ومقيم الرملة – دائرة المركز ومحمود ا م 30 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان حال استقلالهما سيارة ماركة سوزوكى فان بدون لوحات معدنية.



وضبط بحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش محلى الصنع وكميه من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى 600 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما .



جارى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

