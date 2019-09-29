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أخبار البلد

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
جانب من جسم السد
جانب من جسم السد
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محمد وديع
حصل "صدى البلد" الإخباري على أحدث صور لــ سد النهضة الإثيوبي، بعد أن انتهت إثيوبيا من بناء 68.3% من حجم الإنشاءات، وبلغ ارتفاع السد من الجانبين إلى الآن حوالي (145) مترًا.

وطلبت مصر من إثيوبيا قبل أيام، الحفاظ على حصتها السنوية من مياه النيل، والبالغة 55 مليار متر مكعب، وألا يقل ارتفاع منسوب المياه أمام سد أسوان عن 167 مترًا، ولكن قوبل الطلب المصري بتعنت إثيوبي جديد.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عرض وزير الخارجية سامح شكري على نظرائه من وزراء خارجية الجمعية العامة خلال اللقاءات الثنائية آخر مستجدات المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، منوهًا بعدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات وعدم تحقيق تقدم بها.

وشدد الوزير شكري على ضرورة مناقشة جميع المقترحات بحُسن نية، بما في ذلك الخطة المتكاملة التي طرحتها مصر مؤخرًا حول قواعد ملء وتشغيل السد، وضرورة إبداء الجانب الإثيوبي المرونة اللازمة لضمان عدم الإضرار بمصر.
صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي
صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي
صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي
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