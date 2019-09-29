من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

خاتم الزفاف الملكي قطعة في غاية الأهمية في العائلة الملكية البريطانية التي دومًا ما تبهر أميراتها نساء العالم في كل إعلان لخطبة و زواج جديد في العائلة، ليتطلع المتابعين ومحبي أميرات العائلة الملكية لمعرفة تفاصيل وأسعار خاتم الخطبة الجديد الذي عادة ما يكون فاره الثمن في كل العائلات الملكية و للمشاهير أيضًا، إلا أن العائلة الملكية البريطانية لها حكايات خاصة شيقة ومختلفة مع خواتم الزفاف التي ترتديها أميرات العائلة، بدءًا من الملكة إليزابيث ومرورًا بالأميرة ديانا، وحتى ميجان ميركل زوجة هاري، وآخرهم الأميرة بياتريس حفيدة الملكة.





منذ يومين أعلن القصر الملكي البريطاني خطبة الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لرجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي، بعد أن وقعا معا في قصة حب منذ شهر أكتوبر العام الماضي، وكان هناك تركيزًا كبيرًا على خاتم خطبة الأميرة بياتريس وظهر ذلك واضحًا خلال الصور التي التقطتها شقيقتها يوجيني للعروسين للإعلان عن الخطبة .





خاتم الأميرة بياتريس : 100 ألف جنيه إسترليني

جاء خاتم الأميرة بياتريس مختلفًا ومصمم بشكل خاص لها وتم تصنعيه في مشغل شون لين مايفير ويزن 3 ونصف قيراط، ومزين بقطعة ماسية مستديرة في المنتصف مع أربع فصوص ألماس حوله، وتكلف خاتم الأميرة بياتريس 100 ألف جنيه إسترليني.



