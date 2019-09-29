من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

خاتم الزفاف الملكي قطعة في غاية الأهمية في العائلة الملكية البريطانية التي دومًا ما تبهر أميراتها نساء العالم في كل إعلان لخطبة و زواج جديد في العائلة، ليتطلع المتابعين ومحبي أميرات العائلة الملكية لمعرفة تفاصيل وأسعار خاتم الخطبة الجديد الذي عادة ما يكون فاره الثمن في كل العائلات الملكية و للمشاهير أيضًا، إلا أن العائلة الملكية البريطانية لها حكايات خاصة شيقة ومختلفة مع خواتم الزفاف التي ترتديها أميرات العائلة، بدءًا من الملكة إليزابيث ومرورًا بالأميرة ديانا، وحتى ميجان ميركل زوجة هاري، وآخرهم الأميرة بياتريس حفيدة الملكة.
منذ يومين أعلن القصر الملكي البريطاني خطبة الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لرجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي، بعد أن وقعا معا في قصة حب منذ شهر أكتوبر العام الماضي، وكان هناك تركيزًا كبيرًا على خاتم خطبة الأميرة بياتريس وظهر ذلك واضحًا خلال الصور التي التقطتها شقيقتها يوجيني للعروسين للإعلان عن الخطبة .
خاتم الأميرة بياتريس : 100 ألف جنيه إسترليني
جاء خاتم الأميرة بياتريس مختلفًا ومصمم بشكل خاص لها وتم تصنعيه في مشغل شون لين مايفير ويزن 3 ونصف قيراط، ومزين بقطعة ماسية مستديرة في المنتصف مع أربع فصوص ألماس حوله، وتكلف خاتم الأميرة بياتريس 100 ألف جنيه إسترليني.
خاتم الأميرة يوجيني : 175 ألف دولار
وهي شقيقة الأميرة بياتريس وحفيدة الملكة إليزابيث، والتي تزوجت في 2018، لكنها اختارت خاتم زفاف مختلف مزين بحجر من الياقوت النادري سيرلانكي الأصل، ويعتبر من أندر وأغلى أنواع الياقوت، واستوحت يوجيني شكل خاتم زفافها المميز من شكل خاتم زفاف والدتها دوقة يورك، وهو عبارة عن حجر ياقوت متوهج وحوله فصوص من الألماس اللامع، وكان سعره 175 ألف دولار.
خاتم زفاف ميجان ميركل : 90 ألف دولار
وكان من التفاصيل التي شغلت بال محبي هاري وميجان، حيث قام الأمير هاري بتصنيعه بنفسه خصيصًا لميجان ميركل، ووصلت تكلفته 50 ألف جنيه إسترليني أي حوالي 90 ألف دولار، واستخدم هاري ماستين صغيرتين من المجموعة الخاصة لوالدته الأميرة ديانا ليصنع خاتم حبيته ميجان.
خاتم كيت ميدلتون : تذكار من الأميرة ديانا
وفي عام 2010، أهدى الأمير البريطاني ويليام خاتم زفاف والدته الأميرة ديانا إلى كيت ميدلتون، و الذي قدمه الأمير تشارلز لديانا عام 1981، وهو مصنوع من الياقوت الأزرق عيار 12 قيراط ومرصع بـ 14 قطعة ماسية حوله، وبعد وفاة الأميرة ديانا اختار ويليام و هاري قطع تذكارية من مجوهرات والدتهما، وكان من بينها خاتم زواجها الذي أهداه ويليام لـ كيت .