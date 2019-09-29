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أخبار العالم

ممدوح بن مشعل آل علي.. حقيقة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:18 م
اللواء الفغم
اللواء الفغم
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على صالح
تعددت روايات المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول هوية قاتل حارس العاهل السعودي الشخصي بعد أن أعلنت شرطة مكة المكرمة اسمه ومقتله إثر الحادث الذي راح فيه أيضا اللواء عبدالعزيز الفغم.

وأكدت المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أن قاتل حارس الملك سلمان الشخصي اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، هو صديق له يدعى، ممدوح بن مشعل آل علي، وادعى المغردون عبر تويتر أنه موظف يعمل في «نزاهة» وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة.

وأضافت شرطة مكة أن الجريمة وقعت إثر خلاف شخصي احتدم بين الجاني واللواء الفغم تطور بعد نقاش بينهما ليخرج القاتل المدعو ممدوح بن مشعل آل علي، ويرجع بسلاح ناري أطلق منه النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضحت الشرطة أن القاتل رفض الاستسلام وتحصن داخل المنزل الذي شهد الجريمة؛ حيث قتل في اشتباكات نارية مع الشرطة.

ونشر عدد من النشطاء عبر حساباتهم بمواقع التواصل معلومات إضافية عن القاتل وصورة زعموا أنها له، دونوا تحتها عبارات تشير إلى أنه ممدوح مشعل ممدوح آل علي، قاتل اللواء الفغم.

وادعى آخرون أن القاتل ممدوح هو نجل عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي.

وعلى الجانب الآخر، نشر عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي تغريدة يرد فيها على المزاعم التي ترددت من قبل النشطاء، نعى فيها اللواء الفغم البطل الفقيد على حسابه عبر تويتر اليوم الأحد، قائلا: مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعتيه الى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا.
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