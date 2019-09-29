51 مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي لدعم الأسر الأشد احتياجا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي قدمت ما يزيد على 51 مليون جنيه، مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا، من عملاء التكافل الاجتماعي خلال العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي؛ وذلك في تزايد مستمر للدور الذى تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والأكثر احتياجًا، وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، إضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.





ومن جانبه، صرح اللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، بأن هذا المجهود يأتي في ضوء ما تستهدف المؤسسة تحقيقه لمد مظلة التكافل بمعناه الواسع عبر تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.





واستعرضت وزيرة التضامن تقريرا مفصلا عن إنجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي خلال العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي الذى أشار إلى تقديم 25 مليون جنيه تقريبا مساعدات مالية من المؤسسة العامة وفروعها على مستوى محافظات الجمهورية لـ 139 ألفا و860 أسرة قدمت كتدخلات في أمراض مزمنة وإعاقة وحالات مرضية وكراسٍ متحركة ومزايا عينية واجهزة تعويضية ومساعدات زواج وأخرى لحالات طارئة.





وأشار التقرير إلى تقديم المؤسسة مساعدات عينية قدرت بـ 4 ملايين و173 ألف جنيه استفاد منها 27 ألفا و104 مستفيدين تنوعت في العديد من المساهمات العينية ما بين توزيع 20 ألف بطانية على الاهالى الأشد احتياجا بالصعيد على مستوى محافظات الجيزة وأسيوط وسوهاج وتعويضات كوارث وصرف مساعدات للأسر عملاء التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم وعيد الأضحى حيث تم تقديم دعم لهم زاد على 2 مليون جنيه مساهمة في التخفيف من الأعباء كذلك المساهمة في إجراء عدد من العمليات الجراحية .





كما تم رصد 22 مليونا و564 ألفًا تم تقديمها خلال الفترة المشار إليها لعلاج حالات مرضية وإجراء جراحات بالتعاون مع القنوات الفضائية حيث تم إجراء 96 حالة قلب مفتوح بإجمالي 14 مليونًا و376 ألف جنيه يليها التدخلات في مجال أمراض العظام، حيث تم علاج 40 حالة، بإجمالي قارب 5 ملايين جنيه وغيرها من التدخلات العلاجية الأخرى، كما تم دعم 3 حالات للسفر للخارج لإجراء عمليات قلب مفتوح بإجمالي قارب 3 ملايين جنيه.