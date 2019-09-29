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رياضة

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:19 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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عمرو الحلوانى
حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعد سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2019 /2020 التى يشارك بها فريقا الأهلي والزمالك من مصر.

وأعلن الاتحاد الإفريقى 9 أكتوبر المقبل موعدًا لإقامة قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وصعد الأهلى إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوزه على حساب كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد فى برج العرب بعد أن فاز على الفريق نفسه فى غينيا بهدفين دون رد.

وسيتواجد الأهلى ضمن التصنيف الأول لقرعة المجموعات التى من المتوقع أن يضم كلا من الأهلى والترجى التونسى والوداد المغربى ومازيمبى الكونغولى.

وفى حال فوز الزمالك وتأهله على حساب جينيراسيون السنغالى سيصبح الفريق الأبيض فى التصنيف الثانى ومعه كلا من صن دوانز والنجم الساحلى " فى حال تأهله". 

وأصبح متاحا تواجد الأهلى مع الزمالك فى مجموعة واحدة فى ظل تواجدهما فى تصنيفين مختلفين.

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