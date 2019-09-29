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رياضة

ولا عزاء لمباراة الزمالك.. جينيراسيون فوت السنغالي يحتفل بعيد ميلاد قائد الفريق

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:59 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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القسم الرياضي
حرصت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، على إحضار تورتة فى فندق إقامة الفريق فى مدينة نصر، للاحتفال بعيد ميلاد قائد الفريق، قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وتناولت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، وجبة الغداء فى فندق الإقامة بمدينة نصر، ولم تتوجه بعثة الفريق إلى برج العرب لخوض مباراة الفريق مع الزمالك بينما سافر 7 أفراد من البعثة السنغالية صباح اليوم منهم مادو توريه رئيس النادى بعد تمسكهم بتصعيد الأزمة مع الزمالك فى إطار رفضهم لخوض المباراة.

ويتمسك بطل السنغال بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
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