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حوادث

إنذار رسمي لسفير بريطانيا بمصر لاعتقال الإرهابي عبد الله الشريف .. مستند

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:41 م
عبد الله الشريف
عبد الله الشريف
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اسلام مقلد
قدم أيمن محفوظ المحامي إنذارا رسميا لسفير بريطانيا بمصر، طالبه فيه باعتقال اليوتيوبر عبد الله الشريف طبقا لقانون الإرهاب الإنجليزي، وجاء بالإنذار أن عبد الله الشريف مصري مقيم ببريطانيا ينشر على اليوتيوب مقاطع صورت في دول معادية أو مصطنعة، ويدعى أنها لمنشآت عسكرية وسيادية في مصر، وذلك بهدف نشر الأفكار الإرهابية والترويع ونشر الفوضى بمصر.

وأضاف محفوظ قائلا: إنه بعد صدور قانون الإرهاب الإنجليزي الجديد، والذي يعاقب بالسَجن لمدة 15 عاما لكل من يتصفح مواد إرهابية أو يشاهد دعاية تكفيرية على شبكة الإنترنت،  فمن يصطنع تلك الفيديوهات يقع تحت دائرة التأثيم للقانون".

واستطرد محفوظ قائلا: إن نشاط هذا المجرم كان دعاية وتبريرا  للأنشطة الإرهابية التي راح ضحيتها جنود من الجيش المصري، وتعد تلك الأفعال بمثابة ترويج وتبرير لجماعات محظورة خارج بريطانيا، وتعد هذه المواد المتعلقة بالإرهاب هى فعل غير قانونى ومجرم حاليًا بالقانون الإنجليزي.

وأكد محفوظ أن القانون يمنح للشرطة البريطانية السلطات التي تحتاجها لإحباط المخططات الإرهابية في وقت مبكر، مع توقيع العقاب الملائم، فإن التهديد الصادر عن الإرهاب يجب أن تتطور استجابة بريطانيا ضده كذلك، ولهذا فإن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 البريطاني يحارب الإرهاب بكافة أشكاله، والتي أصاب بريطانيا بعمليات إرهابية على أرض بريطانيا، وذلك طبقا لتصريحات وزير الداخلية البريطاني.

وطالب محفوظ في ختام الإنذار الذي أرسل بخطاب موصى بعلم الوصول بتفعيل وتطبيق قانون الإرهاب على المدعو عبد الله الشريف وسرعة القبض عليه ومحاكمته لدعمه الإرهاب وتزييف الحقائق بمساعدة قوى أجنبية، وذلك بإجراءات احترازية طبقا للقانون الإرهاب البريطاني.
إنذار رسمي لسفير بريطانيا بمصر لاعتقال الإرهابي عبد الله الشريف .. مستند
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