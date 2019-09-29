إيران تعترف بالوقوف وراء الإرهاب في المنطقة.. وتحاول ابتزاز السعودية

اعترف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بإرهاب بلاده ضد دول المنطقة بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وذلك بشكل ضمني خلال تصريحات له حملت تهديدا للمملكة.



وقال ظريف خلال مقابلة له مع وكالة "إرنا" الإيرانية، إن المملكة العربية السعودية لن تنعم بالأمان ما دامت الحرب دائرة في اليمن.



وأضاف أن الحل "واضح جدا"، ومفاده إنهاء الحرب في اليمن.



وأكد ظريف أن التوتر في المنطقة ستنتهى بمجرد أن تنتهي الحرب في اليمن، ما يؤكد وقوف طهران وراء الإرهاب في المنطقة.



وتدعم إيران مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، فيما تقود المملكة التحالف العربي لدعم الشرعية.



وتتهم المملكة إيران بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية.