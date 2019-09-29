تعرض الملك محمد السادس لأزمة صحية شديدة.. الديوان الملكي المغربي يكشف التفاصيل

أعلن الديوان الملكي المغربي إصابة الملك محمد السادس بأزمة صحية شديدة.



وقال الديون إن العاهل المغربي أصيب بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين.



وأضافت أن الأطباء أوصوا بأن يخضع الملك لفترة راحة طبية تمتد لبعض أيام.



وأوضح الديوان أن الملك محمد السادس كان قد قرر السفر إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك.

