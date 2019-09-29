ملعونة البطن اللي شالتك.. نشأت الديهي يشن هجوما ناريا على هذا المذيع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعلاميي الإخوان الذين يعيشون في قصور بتركيا، ويتقاضون بالدولار، يسعون لتحريض المصريين على التظاهر ضد بلادهم.





وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، تصريحا للإعلامي الإخواني محمد ناصر، يتضمن تحريض المواطنين على الخروج للتظاهر، معقبًا "الله يلعن البطن اللي شالتك، الخسيس الجاسوس العميل الواطي الرخيص محمد ناصر، بيقول للمصريين انزل متخفش والدعم هيجيلك من برة، ولا يهمك جيش ولا شرطة، شوفتوا قذارة أكتر من كدا".





وتابع "الديهي"، "هي البلد دي مافيهاش جيش وشرطة يا كلب، ومفيهاش شعب محترم يا حقير، مين أسيادك اللي هييجوا من برة علشان يقفوا مع المتظاهرين يا جاسوس يا عميل"، موضحًا أن محمد ناصر يرتدي زيا أسود حدادا على ضياع جماعته.



