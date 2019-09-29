المنيا 2001 يتعادل مع سمالوط بهدف لكل منهما وديا

خاض فريق الناشئين مواليد 2001 بنادي المنيا مباراة ودية أمام الفريق الأول بنادي سمالوط، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



وقال الدكتور يحي كامل مدير قطاع الناشئين بنادي المنيا، إن المباراة اقيمت بملعب النادي بالمنيا الجديدة، وهي تجربة قوية للاعبين ضمن الاستعدادات لدوري المنطقة هذا الموسم، عقب فترة الاعداد التي بدأها الفريق منذ شهر ونصف تقريبا.



يقود فريق المنيا ٢٠٠١ كل من: عمر احمد مديرا فنيا، واسامة عبدالحكيم ومحمد عمر مدربين، ود. عصام طلعت ود. احمد عمر مخططين احمال، و هشام عبد الحليم ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، وحازم جمال مدير اداري.