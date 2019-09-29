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توك شو

لأول مرة .. تسريب صوتي يكشف علاقة الإخوان بـ الهارب محمد على

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:23 م
تسريب صوتى لجماعة
تسريب صوتى لجماعة الإخوان
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى، تسريب صوتى يعرض لأول مرة على القنوات المصرية يكشف مخططات جماعة الإخوان وعلاقتهم بالهارب محمد على.

ويظهر التسريب الذى عرضه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"خطة الإخوان لتجنيد الناس وجمعهم للتظاهر يوم الجمعة القادمة من خلال تشكيل جروبات عبر السوشيال ميديا وتشجيع الناس على الخروج للتظاهر يوم الجمعة القادمة".

ويوضح التسريب حجم المؤامرة التى تقوم بها جماعة الإخوان من خلال الوصول للمصريين عبر التعليقات فى الصفحات الإخوانية وحثهم على النزول وتصوير المظاهرات وإرسالها لقناة الجزيرة.
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