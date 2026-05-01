سقوط لص سرق دراجة نارية بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بأسوان.

بالفحص وبإستدعاء القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) وبسؤاله أقر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجته النارية من أمام محل عمله.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





