ضربها بشومة على رأسها.. ربة منزل تدفع حياتها ثمنا للخلافات الزوجية في سوهاج

استقبل مستشفى العسيرات في سوهاج ربة منزل تقيم فى قرية العجوبية مركز العسيرات، جثة هامدة إثر تعدي زوجها عليها بالضرب بشومة علي رأسها، وهروبه عقب ارتكاب الجريمة.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفي العسيرات المركزي، يفيد وصول "منال. م. ع. أ" ٣٥ عاما ربة منزل تقيم قرية العجوبية مركز العسيرات "جثة هامدة"، وبمناظرتها تبين وجود كسر بالجمجمة ونزيف من الأنف والفم.





انتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال أهلية المجني عليها اتهموا زوجها "أشرف. م. ا" ٤٠ عاما عامل يقيم ذات الناحية، بالتعديل عليها بالضرب بشومة، بسبب خلافات الزوجية، وتبين هروب المتهم عقب ارتكاب الواقعة.





حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.