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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم 29-9-2019.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وتعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:38 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد، 29 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

المفاجآت تتوالى .. توقيع مخالف في خطاب كاف للجبلاية يعيد مباراة الزمالك وبطل السنغال

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة بعد إرسال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" خطابا إلى اتحاد الكرة المصري بدراسة ملف مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون السنغالي فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.

الزمالك معلق.. قائمة الفرق الـ 16 المتأهلة إلى دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

حُسم الصراع في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020 اليوم الأحد، بعد أن حجز 16 فريقًا مقاعدهم في مرحلة المجموعات، بينما ينتقل الـ16 فريقًا الذين فشلوا في التأهل إلى بطولة الكونفدرالية.

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن اتجاه قوى يسود داخل لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإعادة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون بطل السنغال التي أعلن اليوم الأحد طاقم التحكيم المالي عن اعتبار المنافس منسحبا.

تعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف الأبيض بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

أول قرار من ميتشو بعد انسحاب جينيرسيون السنغالي أمام الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو خوض تدريب على ملعب برح العرب بعد إعلان الحكم إلغاء مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

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