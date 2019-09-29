اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن اتجاه قوى يسود داخل لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإعادة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون بطل السنغال التي أعلن اليوم الأحد طاقم التحكيم المالي عن اعتبار المنافس منسحبا.



قال المصدر ذاته إن الاتجاه داخل الكاف انعقاد اجتماع للجنة المسابقات فى الاتحاد القاري والاطلاع على كافة الدفوع التى تقدم بها الفريق السنغالي وإعادة المباراة خلال الاسبوع القادم بعد اكتشاف الكاف لخوض 3 فرق مصرية لمباريات فى القاهرة خلال الفترة الماضية.



وأرسل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال التى كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.



وأكد الاتحاد الإفريقى فى خطابه أنه سيعيد النظر فى أحداث المباراة من جديد، ومعرفة أسباب عدم تواجد الفريق السنغالى بملعب برج العرب لخوض المباراة وذلك بعد رفض مسئولي النادى السنغالي الذهاب اليوم إلى ملعب برج العرب رغم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن رسميًا عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي.



وأصدر نادي جينيراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.



وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكون بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".