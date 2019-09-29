السيسي: الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.





وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، «فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل؛ فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. تحيا مصر».