لاعب الزمالك السابق: ميتشو سبب انخفاض مستوى فرجاني ساسي

قال تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، إن لاعبي القلعة البيضاء استطاعوا أن يلعبوا بشكل جماعي تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، معلقا أن الزمالك في عهد ميتشو بيلعب كرة جماعية شاملة.



وأضاف تامر عبد الحميد خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت"، أن مستوى فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك أصبح مختلفا عن الأعوام الماضية.



وأوضح تامر عبد الحميد أن الصربي ميتشو هو سبب انخفاض المستوى الفني لـ فرجاني ساسي بسبب عدم توظيف اللاعب في مكانه الصحيح.



