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مرأة

السبب والحل .. تخسيس الوجه أثناء الدايت

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:34 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعاني بعض الأشخاص من متابعة نظام غذائي للتخسيس ويخافون من مشكلة تخسيس الوجة و بروز عيوب الوجه كظهور الأنف بشكل أكبر واختفاء العين بالداخل وتجاعيد البشرة والترهلات.

لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، السبب ايه والحل ايه؟:

1-عدم توازن الوجبات وكثرة الأملاح.
2-عدم شرب المياه بكثرة.
3-عدم تناول الفاكهة بصورة صحية قبل الاكل.
4-عدم تناول الخضروات الطازجة.
5-اتباع دايت كيميائي.
6-السهر والنوم أقل من 6 ساعات.
7-استخدام مستحضرات التجميل أثناء ممارسة الرياضة.
8-استخدام بعض حوارق الدهون القوية.
9-يفضل اثناء الدايت تناول فيتامين b وهو متوفر فى الالبان للمحافظة علي البشرة.
10 - تناول الشاى الأخضر لأنه يحتوى على مضادات الاكسدة التى تساهم فى الحفاظ على نضارة بشرتك.
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