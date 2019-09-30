على طريقة دكان شحاتة... هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بإطلالتها من إحدى حفلاتها الغنائية من مدينة بيروت بلبنان.



ونشرت هيفاء وهبي، مجموعة من الصور بها مع فرقتها والتي ظهرت بها شبهة عارية بارتدائها قميص فقط بدون بنطلون واعتمدت علي إثارة جمهورها بحركتها من الحفل أثناء غنائها.



ولم تتكلف هيفاء وهبي بوضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت على وضع ميك اب خفيف على وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها للخلف.



ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "يا جماله يا جماله" و "ايقونة الجمال والاغراء الابدي" و "قمرررر".