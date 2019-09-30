Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في حياتك مستحيل..داليا مبارك تطرح ألبومها الجديد.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:36 ص
داليا مبارك
داليا مبارك
Advertisements
آيه عاطف
بعد مجموعة من الأغنيات المنفردة الناجحة، طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبوم غنائي جديد تعاونت في الحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان "في حياتك مستحيل" تضمنت مجموعة متعددة من الأشكال التلحينية الخليجية السعودية التي أبرزت جوانب أخرى في صوت داليا المتميز والناجح بين الجمهور في السعودية والخليج العربي.

وحملت الأغنيات الخمسة في الألبوم تعاونات مع مجموعة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، حيث قام الشاعرة "العاليه" بكتابة كلمات الأغنيتين "في حياتك مستحيل" و "لاطحت من عيني"، وقام بتوزيعهما المايسترو هشام السكران، بينما حملت الأغنية الثالثة بالألبوم "أبد ماهو عشاني" كلمات الشاعر "قوس" وتوزيع موسيقي لخالد عز، والذي قام بتوزيع الأغنية الرابعة بالألبوم "تمر البال"بعد أن كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وقد حملت الأغنية الخامسة عنوان "وينك الليله" كتبها الشاعر "الجادل" وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو هشام السكران، وقام بعملية المكساج والماستر لجميع الأغنيات المهندس جاسم محمد، بعد أن تم تنفيذ الأغنيات موسيقيًا مع أهم العازفين والموسيقيين في العالم العربي، وبأهم الستوديوهات في السعودية والقاهرة.

وأعربت داليا مبارك عن سعادتها بالتعاون الذي جمعها من ناحية الألحان مع الملحن ياسر بو علي، واصفه أن ألحانه للأغنيات "بالعبقرية" والمختلفة والمتميزة في سيناريو اللحن بأغنية عن أخرى، مؤكدة تفاؤلها الكبير بهذه الأغنيات ووصولها الى مسامع الجمهور بأقرب وقت، مظهرة حماسها الشديد لتقديم هذه الأغنيات مباشرة أمام الجمهور بالحفلات الغنائية في السعودية وخارجها.

كما قامت الشركة المنتجة للألبوم "تيونز" بعمل مونتاج فني كرتوني لجميع أغنيات الألبوم الخمسة التي عرضت في قناة داليا مبارك الرسمية في اليوتيوب، مظهره داليا مبارك بشكل مختلف ومميز وجميل، الى جانب توفرها بجميع المكتبات الموسيقية والإذاعية.


https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-TcREPbHLrRUB1ATwY33xDZ206plqcO
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ صور كارتونية .. حميد الشاعري يروج لـ شد الفيشة

ترشيحاتنا

جوجل تزود أجهزة أندرويد الجديدة بهذا التطبيق

بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة

باستثناء الزمالك وجينيراسيون .. تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات أبطال أفريقيا

النص الكامل لحوار ولي العهد السعودي لـ CBS.. ماذا قال الأمير بن سلمان عن مقتل خاشقجي وهجوم ارامكو.. وهل هناك حرب محتملة بين السعودية وإيران

اسعار السيارة سوزوكى فان المستعملة بديل التوك توك فى الاسواق .. تفاصيل بالفيديو

أخبار التوك شو.. محامي أسرة الطفلة جنة يفجر مفاجأة حول تقرير الطب الشرعي.. أحمد موسى يتلقى رسالة تهديد بالقتل على الهواء.. التموين تعلن عن خبر سار للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة ليلية.. محافظ سوهاج يحيل رئيس مدينة ساقلتة للتحقيق ويستبعد رئيسي قريتين.. صور

تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

بفستان مكشوف .. جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها