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تعليم

جامعة سوهاج تتعاون مع سيدات أعمال لتطوير الصناعات التقليدية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:39 ص
جامعة سوهاج تتعاون
جامعة سوهاج تتعاون مع سيدات اعمال
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قسم التعليم
وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية يمثلها خالد أبو الوفا رئيس الغرفة، وجيهان علي ربيع رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس عميد كلية الآثار ووفد من الغرفة واللجنة.

وقال رئيس جامعة سوهاج أن التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية المختلفة يأتي إيمانًا من الجامعة بدورها في التواصل المجتمعي وخدمة البيئة المحيطة وسعيها لمد جسور التعاون مع كافة هذه المؤسسات، بهدف تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات التقليدية المتعارف عليها بالمجتمع، موضحًا أن البروتوكول ينص على تدريب الفتيات من طلاب الجامعة وخارجها وكذلك ربات البيوت على مجموعة من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، التي يمكن إكساب مهاراتها للفئات المستهدفة مثل الحرف النسجية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تدريب الشباب من طلاب الجامعة وخارجها على أعمال حفر وتشكيل وتطعيم الخشب، أيضًا رفع كفاءة العاملين في مجال الحرف اليدوية من خلال اكسابهم مجموعة من المهارات الحديثة التي تساعدهم على رفع جودة وكفاءة الإنتاج .

واضاف رئيس جامعة سوهاج ان الإتفاقية تهدف ايضا إلى ضخ فئات وأيدي عاملة جديدة إلى ورش الإنتاج تكون لديها القدرة على المنافسة في سوق العمل، إلى جانب توفير فرص عمل للكثيرين من الفئات المستهدفة ممن تم تدريبهم وممارستهم للحرف اليدوية مما يساهم في تحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية للشباب والفتيات داخل المحافظة من خلال دور الجامعة في المشاركة المجتمعية.

وقالت جيهان علي ربيع رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، أن البروتوكول يشمل التعاون فى عدة مجالات ومنها أن توفر الجامعة المكان المناسب والمدربين لتدريب المشتركين البالغ عددهم 120 فتاة كمرحلة أولى، على أن تتولى الجامعة التدريب والاشراف الفنى، أما الشئون الإدارية وتسويق المنتجات الفنية ستدار من خلال الطرفين سواء بالطرق التقليدية أو الإليكترونية، مشيرة إلى أن مدة المشروع ستة أشهر قابلة للتجديد، وستوفر اللجنة الخامات والأدوات والمعدات اللازمة للتشغيل، إضافة إلى توليها إقامة المعارض الفنية لعرض وتسويق المنتجات اليدوية سواء داخل المحافظة أو خارجها.
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