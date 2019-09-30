قبل قفل باب القيد بترول أسيوط يدعم صفوفه بـ 5 صفقات

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة المهندس ناجي كساب، في إتمام التعاقد رسميًا 5 صفقات جديدة، قبل أيام من قفل باب القيد، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



وقام مسئولو بترول أسيوط في ضم اللاعب ابراهيم حسن ،ظهير أيسر سموحه والحرس لمدة 3 مواسم .



كما نجح مسئولو بترول أسيوط في اتمام التعاقد مع محمد كارم ،مهاجم الأسيوطي والفيوم ،لمدة 3 مواسم .



كما نجح مسئولي البترول في ضم أحمد ممدوح ،لاعب وسط أف سي مصر، لمدة 3 مواسم .



كما تم التعاقد مع اللاعب نادر حسن الشهير بفيلكس ،مدافع طلائع الجيش ،لمدة 3 مواسم .



وقامو مؤخرا باتمام التعاقد مع اللاعب نبيل عبدالخالق ،ظهير أيمن أف سي مصر ،لمدة 3 مواسم .



يذكر أن بترول أسيوط قد نجح في ضم العديد من اللاعبين وهم "محمد ميدو" مدافع مركز شباب سنورس لمدة 3 مواسم، ومحمد عبد الله كان محترف في الأردن سنتين مهاجم لمدة 3 مواسم ومحمد كمال ، مهاجم نادي أسوان ومحمد مصطفى الشهير بحنطور وسط ملعب نادى إطسا وقع 3 مواسم واحمد قمحه وسط ملعب جولدى و وقع 3 مواسم،ورضا بخيت لاعب البلاستيك السابق وقع 3 مواسم باك رايت، وعلي الفرارجى، لاعب نادي أسوان، وحسام منصور لاعب وسط نادي ديروط.