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فن

جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:46 م
ايتن اعامر
ايتن اعامر
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شيرى نبيل
أثارت الصور التي نشرتها النجمة آيتن عامر جمهورها من خلال الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التوال الاجتماعي "إنستجرام" في مهرجان الجونة السينمائي.

وانهالت التعليقات علي الصور : أنتي ازاي خسيتي كدا واخر حلو أوي اللوك دا ".

وآخر :" ممكن تكتبي روشتة لينا علشان أنا انجبت ولسه جسمي مش متظبط ".

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل " طلقة حظ " وتناول أحداث المسلسل قصة شخصية "عبد الصبور" التي يجسدها مصطفى خاطر، الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض لحادث يغير حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

وشارك في بطولة المسلسل (مصطفى خاطر، وهبة مجدي، ومحمد أنور، وخالد أنور، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسر الطوبجي، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ ، وحسني شتا ومحمود فارس)، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد
جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد
جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد
جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد
جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد
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