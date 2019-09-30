رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعي

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، إن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أن القطاع شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليا وخارجيا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.



وأوضح رئيس الجامعة، خلال زيارته المفاجئة لمستشفى باب الشعرية ، بحضور الدكتور محمود صديق، عميد طب الأزهر بنين القاهرة، والدكتور عبدالعزيز يحيى، مدير المستشفى، والدكتور ابراهيم جمعان مدير الطوارئ، والدكتور عبد الستار فرحان مدير مستشفى النساء والتوليد، أن حصول كليات القطاع الطبي على شهادات الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء يعد دليلا قويا على ذلك، مؤكدا أن أطباء الأزهر يقدمون خدمات جليلة للإنسانية داخليا وخارجيا.



وأكد المحرصاوي، أن زياراته المتكررة اليومية للمستشفيات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية ومن بينها مستشفى باب الشعرية الجامعية، مشيرا إلى أنه وفي وقت سابق من الشهر الجاري تم افتتاح قسم جراحة القلب والصدر الجديد بالمستشفى والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى وتم تزويده بأحدث الأجهزة المتخصصة.



وتفقد رئيس جامعة الأزهر، خلال الزيارة، مبنى الطوارئ والاستقبال، كما تفقد مبنى الرعاية المركزة والمعامل، واطمأن على الخدمات التي تقدم للمرضى، إضافة لعوامل السلامة والصحة المهنية داخل مباني المستشفى التابع لكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة.



كما وقف على مستوى الخدمات الطبية بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وتحدث مع العديد من المرضى وذويهم، واستمع منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، والمعوقات التي واجهتهم.



وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفى، وأن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسية لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا إلتزام كافة مستشفيات جامعة الأزهر بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليها.