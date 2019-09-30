Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:06 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعي
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، إن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أن القطاع شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليا وخارجيا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال زيارته المفاجئة لمستشفى باب الشعرية ، بحضور الدكتور محمود صديق، عميد طب الأزهر بنين القاهرة، والدكتور عبدالعزيز يحيى، مدير المستشفى، والدكتور ابراهيم جمعان مدير الطوارئ، والدكتور عبد الستار فرحان مدير مستشفى النساء والتوليد، أن حصول كليات القطاع الطبي على شهادات الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء يعد دليلا قويا على ذلك، مؤكدا أن أطباء الأزهر يقدمون خدمات جليلة للإنسانية داخليا وخارجيا.

وأكد المحرصاوي، أن زياراته المتكررة اليومية للمستشفيات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية ومن بينها مستشفى باب الشعرية الجامعية، مشيرا إلى أنه وفي وقت سابق من الشهر الجاري تم افتتاح قسم جراحة القلب والصدر الجديد بالمستشفى والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى وتم تزويده بأحدث الأجهزة المتخصصة.

وتفقد رئيس جامعة الأزهر، خلال الزيارة، مبنى الطوارئ والاستقبال، كما تفقد مبنى الرعاية المركزة والمعامل، واطمأن على الخدمات التي تقدم للمرضى، إضافة لعوامل السلامة والصحة المهنية داخل مباني المستشفى التابع لكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

كما وقف على مستوى الخدمات الطبية بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وتحدث مع العديد من المرضى وذويهم، واستمع منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، والمعوقات التي واجهتهم.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفى، وأن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسية لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا إلتزام كافة مستشفيات جامعة الأزهر بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحرصاوي يتابع مصابي معهد الاورام في مستشفى جامعة الأزهر التخصصي

المحرصاوي: مستشفيات الأزهر تقوم بدور فعال في دعم المنظومة الصحية

قيادات جامعة الأزهر يتفقدون المستشفى التخصصى

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي

ترشيحاتنا

صوره وصلت لـ الخطيب .. تفاصيل أزمة صالح جمعة الأخيرة فى الأهلي

كارثة في تركيا.. ارتفاع العجز التجاري وأردوغان يخفي الحقيقة عن شعبه

مواجهات نارية تنتظر الأهلي والزمالك بمجموعات دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد

بيراميدز يكافئ لاعبيه عقب التأهل الى دور المجموعات بالكونفيدرالية بهذه الطريقة

صدى البلد تعلن بث مباراة كأس السوبر بين الزمالك والجزيرة لكرة السلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور

بملابس كاجوال .. ريهام أيمن تتجول فى شوارع باريس