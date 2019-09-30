استجابة لصدى البلد.. بدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق الإسماعيلية – السويس

عقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا، بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رضا كشك رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القناة وسيناء للهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل، لاستعراض ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتنسيقات استعدادا لبدء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الإسماعيلية – السويس بطول 90 كيلومترا، وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف المحافظات.



وكان "صدى البلد" نشر تقريرا منذ أيام يرصد تدهور حالة الطريق وحصده عشرات الأرواح يوميا كان آخرها أسرة كاملة من محافظة الإسماعيلية.



وأوضح المهندس رضا كشك، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القناة وسيناء للهيئة العامة للطرق والكبارى، خلال الاجتماع، أنه يجرى حاليا تنفيذ إجراءات الطرح والترسية على الشركات المتخصصة التى ستقوم بتنفيذ المشروع، مشيرا الى أنه تم طرح الطريق بالكامل على مرحلتين تمهيدا لبدء تنفيذ نقل خطوط وكابلات المرافق من الطريق وإزالة أي معوقات قد تعترض تنفيذ المشروع.



وأضاف "كشك" أنه من المنتظر أن يتم البدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع بداية من نفيشة وفى اتجاه محافظة السويس فى موعد أقصاه 45 يوما من الآن.