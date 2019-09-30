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فن

كواليس وفاة الجزائري محمد الخامس زغدي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:23 م
محمد الخامس زغدي
محمد الخامس زغدي
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شروق ابراهيم
كشفت مصادر داخل عائلة محمد الخامس زغدي أن سبب وفاته ليس جنائيا حيث وفاته جاءت نتيجة لتسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، بسبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته فسقط منه.

وقالت المصادر إن كاميرا الجيران رصدت الحادثة خلال تسلقه عمود كهربائي ملاصق لجانب بيتهم، بعد انتشار اخبار حول مقتله على مدار الساعات الماضية.

وتوفى محمد الخامس زغدي عن عمر يناهز الـ26 عامًا، بعدما عثر علي جثته اثناء خروجه لصلاة الفجر. 

وشارك محمد الخامس زغدي في برنامج فنان العرب 2015، وحصل على اشادة كبيرة من لجنة التحكيم على راسهم محمد عبده الذي وصفه بمشروع فنان جاهز للانتقال لعالم النجومية.
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