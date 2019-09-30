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فن

بعد تماثلها للشفاء .. هنا الزاهد تنشر صورة من شهر العسل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:43 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها من شهر العسل بعد تماثلها للشفاء اثر تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت هنا الزاهد :"شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي و اللي سألوا عليا، و اللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة".

واضافت :" و اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات و الاطفال يجروا يسألوا اول حاجة هنا انتي كويسة ؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من اهلي".

يذكر ان هنا الزاهد واحمد فهمي تزوجا قبل 3 اسابيع في حفل زفاف اسطوري بحضور اهل الفن.


بعد تماثلها للشفاء .. هنا الزاهد تنشر صورة من شهر العسل
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