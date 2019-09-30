بعد تماثلها للشفاء .. هنا الزاهد تنشر صورة من شهر العسل

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها من شهر العسل بعد تماثلها للشفاء اثر تعرضها لوعكة صحية.



وكتبت هنا الزاهد :"شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي و اللي سألوا عليا، و اللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة".



واضافت :" و اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات و الاطفال يجروا يسألوا اول حاجة هنا انتي كويسة ؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من اهلي".



يذكر ان هنا الزاهد واحمد فهمي تزوجا قبل 3 اسابيع في حفل زفاف اسطوري بحضور اهل الفن.





