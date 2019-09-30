تعرف على أرقام الفنادق في أسوان

فندق بسمة

العنوان : شارع الفنادق أمام متحف أثار النوبة وسط البلد بمدينة أسوان

الهاتف : 0972484001 / 0972484002 / 0972484003 / 0972484005



فندق حورس

العنوان :89 كورنيش النيل أمام مطعم صلاح الدين بمدينة أسوان

الهاتف : 0972465313



فندق عروس النيل

العنوان :138 كورنيش النيل بمدينة أسوان

الهاتف : 0972428751



فندق فيله

العنوان : 76 شارع كورنيش النيل بجوار البنك الأهلى المصرى بمدينة أسوان

الهاتف : 0972465090



فندق كليوباترا

العنوان : شارع سعد زغلول بجوار مطعم المدينة وسط البلد بمدينة أسوان

الهاتف : 0972454270



فندق كوين نورهان

العنوان : ش أطلس بجوار محطة القطار بمدينة أسوان

الهاتف : 0972428069



فندق مرحبا أسوان

العنوان : شارع كورنيش النيل وسط البلد بمدينة أسوان

الهاتف : 0972440102



فندق نوبانيل

العنوان : شارع أبطال التحرير بميدان المحطة وسط البلد بمدينة أسوان

الهاتف : 0972440264



منتجع موفنبيك أسوان

العنوان : جزيرة الفانتين بالكورنيش بمدينة أسوان

الهاتف : 0972454455



فندق نوباليية رمسيس

العنوان : مدينة أبو سمبل السياحية بمدينة أسوان

الهاتف : 0973401118





تقع محافظة أسوان جنوب مصر، وعاصمتها مدينة أسوان ، ويحدها من الجنوب دولة السودان الشقيقة ، ومن الشرق محافظة البحر الأحمر ، ومن الشمال محافظة الأقصر ، ومن الغرب محافظة الوادى الجديد والصحراء الغربية .ويبلغ عدد سكانها نحو 1,5 مليون نسمة ، ومساحتها 62 ألفا و 726 كم 2 ، والمساحة المأهولة 1018,032 كم2 ، ومناخ المحافظة حار صيفًا ومعتدل شتاءً ويغلب عليه المناخ القارى .وتتألف اسوان بشكلٍ عام من 5 مراكز رئيسية تشمل 10 مدن وهى أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو وأبو سمبل السياحية وكلابشة والرديسية والسباعية والبصيلية ، بجانب39 وحدة محلية قروية و107 قرية رئيسية و514 نجعا وكفرا.ويقدم صدى البلد خدمة أرقام الفنادق ذات الدرجات الفندقية المختلفة بالمحافظة:عناوين وأرقام الفنادق بأسوان :فندق توليب أسوانالعنوان : كورنيش النيل بجوار معهد الأورام بمدينة أسوانالهاتف : 0972320365فندق بيراميزا إيزيس ايلاند ريزورت اند سبا - أسوانالعنوان : شارع أبطال التحرير أمام مكتب مصر للطيران وسط البلد بمدينة أسوانالهاتف : 0972480003فندق بيراميزا ايزيس كورنيش ريزورت اند سباالعنوان : شارع كورنيش النيل أمام محل صيدناوى بمدينة أسوانالتليفون: 0972454100فندق سيتى أبو سمبلالعنوان : داخل مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوانالهاتف : 0973400720 / 0973400721 / 0973400722فندق الأميرالعنوان : شارع عباس فريد بكورنيش النيل بمدينة أسوانالهاتف : 0972465035فندق التطبيقيينالعنوان : داخل مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوانالتليفون: 0973401284فندق الكيلانىالعنوان :25 شارع الكيلانى - بوسط البلد بمدينة أسوانالهاتف : 0972498260فندق النيلالعنوان :15 شارع كورنيش النيل بجوار محكمة أسوانالهاتف : 0972450222فندق أوسكارالعنوان : شارع البركة وسط البلد بمدينة أسوانالهاتف : 0972454742