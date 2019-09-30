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محافظات

تعرف على أرقام الفنادق في أسوان

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:31 م
أسوان
أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تقع محافظة أسوان جنوب مصر، وعاصمتها مدينة أسوان ، ويحدها من الجنوب دولة السودان الشقيقة ، ومن الشرق محافظة البحر الأحمر ، ومن الشمال محافظة الأقصر ، ومن الغرب محافظة الوادى الجديد والصحراء الغربية .

ويبلغ عدد سكانها نحو 1,5 مليون نسمة ، ومساحتها 62 ألفا و 726 كم 2 ، والمساحة المأهولة 1018,032 كم2 ، ومناخ المحافظة حار صيفًا ومعتدل شتاءً ويغلب عليه المناخ القارى .

وتتألف اسوان بشكلٍ عام من 5 مراكز رئيسية تشمل 10 مدن وهى أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو وأبو سمبل السياحية وكلابشة والرديسية والسباعية والبصيلية ، بجانب39 وحدة محلية قروية و107 قرية رئيسية و514 نجعا وكفرا.

ويقدم صدى البلد خدمة أرقام الفنادق ذات الدرجات الفندقية المختلفة بالمحافظة:

عناوين وأرقام الفنادق بأسوان :
فندق توليب أسوان
العنوان : كورنيش النيل بجوار معهد الأورام بمدينة أسوان
الهاتف : 0972320365

فندق بيراميزا إيزيس ايلاند ريزورت اند سبا - أسوان
العنوان : شارع أبطال التحرير أمام مكتب مصر للطيران وسط البلد بمدينة أسوان
الهاتف : 0972480003

فندق بيراميزا ايزيس كورنيش ريزورت اند سبا
العنوان : شارع كورنيش النيل أمام محل صيدناوى بمدينة أسوان
التليفون: 0972454100

فندق سيتى أبو سمبل
العنوان : داخل مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان
الهاتف : 0973400720 / 0973400721 / 0973400722

فندق الأمير
العنوان : شارع عباس فريد بكورنيش النيل بمدينة أسوان
الهاتف : 0972465035

فندق التطبيقيين
العنوان : داخل مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان
التليفون: 0973401284

فندق الكيلانى
العنوان :25 شارع الكيلانى - بوسط البلد بمدينة أسوان
الهاتف : 0972498260

فندق النيل
العنوان :15 شارع كورنيش النيل بجوار محكمة أسوان
الهاتف : 0972450222

فندق أوسكار
العنوان : شارع البركة وسط البلد بمدينة أسوان
الهاتف : 0972454742

فندق بسمة
العنوان : شارع الفنادق أمام متحف أثار النوبة وسط البلد بمدينة أسوان
الهاتف : 0972484001 / 0972484002 / 0972484003 / 0972484005

فندق حورس
العنوان :89 كورنيش النيل أمام مطعم صلاح الدين بمدينة أسوان
الهاتف : 0972465313

فندق عروس النيل
العنوان :138 كورنيش النيل بمدينة أسوان
الهاتف : 0972428751

فندق فيله
العنوان : 76 شارع كورنيش النيل بجوار البنك الأهلى المصرى بمدينة أسوان
الهاتف : 0972465090

فندق كليوباترا
العنوان : شارع سعد زغلول بجوار مطعم المدينة وسط البلد بمدينة أسوان
الهاتف : 0972454270

فندق كوين نورهان
العنوان : ش أطلس بجوار محطة القطار بمدينة أسوان
الهاتف : 0972428069

فندق مرحبا أسوان
العنوان : شارع كورنيش النيل وسط البلد بمدينة أسوان
الهاتف : 0972440102

فندق نوبانيل
العنوان : شارع أبطال التحرير بميدان المحطة وسط البلد بمدينة أسوان
الهاتف : 0972440264

منتجع موفنبيك أسوان
العنوان : جزيرة الفانتين بالكورنيش بمدينة أسوان
الهاتف : 0972454455

فندق نوباليية رمسيس
العنوان : مدينة أبو سمبل السياحية بمدينة أسوان
الهاتف : 0973401118

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