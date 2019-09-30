أفضل أندية أوروبا هذا الموسم.. ليفربول يتصدر واختفاء برشلونة

تصدر فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل أندية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، خلال منافسات الموسم الحالي 2019-2020.



ووفقًا لما ذكره موقع "بليتشر ريبورت" العالمي، فإن ليفربول ينفرد برقم قياسي وفريد من نوعه بين أندية الدوريات الخمس الكبرى، من حيث البدايات الساخنة.



وأشار "بليتشر ريبورت" في تقريره إلى أن ليفربول بدأ موسمه بشكل قوي في ثلاث بطولات مختلفين، حيث توج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، وحقق "العلامة الكاملة" في الدوري الإنجليزي ليتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة بعد خوض 7 جولات، كما حقق الفوز على ام كيه دونز 2-0، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



وشهدت القائمة اختفاء كتيبة برشلونة الإسباني، بسبب الاخفاقات في بداية الليجا هذا الموسم، حيث خاض 7 جولات، وحقق الفوز في 4 مباريات وتعادل مباراة بينما خسر مباراتين.



وجاءت قائمة أفضل 10 أندية خلال هذا الموسم كالتالي:



1- ليفربول (الدوري الإنجليزي)



2- إنتر ميلان (الدوري الإيطالي)



3- مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)



4- يوفنتوس (الدوري الإيطالي)



5- بايرن ميونخ (الدوري الألماني)



6- باريس سان جيرمان (الدوري الفرنسي)



7- ار بي ليبزيج (الدوري الألماني)



8- ريال مدريد (الدوري الإسباني)



9 - أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني)



10- نابولي (الدوري الإيطالي)