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رياضة

إصابة نجم الدراويش بالرباط الصليبي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:56 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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نور عادل
تعرض أحمد عصمت لاعب فريق الشباب بنادي الإسماعيلي مواليد ٢٠٠٤ لقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد خضوعه للأشعة.

وكان ناشئ الدراويش تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الجونة والتى انتهت بخسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مسابقة الدورى للشباب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجراحة خلال الساعات المقبلة والتى يعقبها فترة التأهيل تمهيدا للعودة للملاعب خلال ستة أشهر على أقصى تقدير.

يذكر أن مروان شلبي لاعب فريق 2002 تعرض للصليبى أيضا بعد انضمامه لمنتخب الشباب.
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