إعادة صرف السلع مجددا.. بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنقية بطاقات التموين توضح مدى متابعته واهتمامه بكل ما يتعلق بأزمات المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس لن يصدر أى قرار ضد مصلحة محدودي الدخل.
وأضاف "هيكل"، في بيان له، أن تنقية بطاقات التموين، تسهم بشكل كبير في وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن تتلقى مديريات التموين بمختلف المحافظات تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين والذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم.
وتابع: "سيتم صرف المقررات التموينية للمواطنين المستبعدين لحين فحص تظلماتهم بمختلف المحافظات"، مؤكدًا أن جميع المشكلات التي يعاني منها الشعب ليس بعيدة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار: أن وزارة التموين أطلقت 4 مراحل بشأن المراجعات للمستحقين من الدعم ثم أطلقت مراجعة نهائية، ومع ذلك تجددت الشكاوى من المواطنين بشأن استمرار استبعادهم من دعم التموين، الأمر الذى دعا الرئيس يتدخل بنفسه لشعوره بأن هناك عددا من محدودي الدخل يستحق الدعم وأنه من الممكن أن يتم حذفه من بطاقات التموين بالخطأ.
وأضاف "هيكل"، في بيان له، أن تنقية بطاقات التموين، تسهم بشكل كبير في وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن تتلقى مديريات التموين بمختلف المحافظات تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين والذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم.
وتابع: "سيتم صرف المقررات التموينية للمواطنين المستبعدين لحين فحص تظلماتهم بمختلف المحافظات"، مؤكدًا أن جميع المشكلات التي يعاني منها الشعب ليس بعيدة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار: أن وزارة التموين أطلقت 4 مراحل بشأن المراجعات للمستحقين من الدعم ثم أطلقت مراجعة نهائية، ومع ذلك تجددت الشكاوى من المواطنين بشأن استمرار استبعادهم من دعم التموين، الأمر الذى دعا الرئيس يتدخل بنفسه لشعوره بأن هناك عددا من محدودي الدخل يستحق الدعم وأنه من الممكن أن يتم حذفه من بطاقات التموين بالخطأ.