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إعادة صرف السلع مجددا.. بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:12 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنقية بطاقات التموين توضح مدى متابعته واهتمامه بكل ما يتعلق بأزمات المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس لن يصدر أى قرار ضد مصلحة محدودي الدخل.

وأضاف "هيكل"، في بيان له، أن تنقية بطاقات التموين، تسهم بشكل كبير في وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن تتلقى مديريات التموين بمختلف المحافظات تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين والذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم.

وتابع: "سيتم صرف المقررات التموينية للمواطنين المستبعدين لحين فحص تظلماتهم بمختلف المحافظات"، مؤكدًا أن جميع المشكلات التي يعاني منها الشعب ليس بعيدة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار: أن وزارة التموين أطلقت 4 مراحل بشأن المراجعات للمستحقين من الدعم ثم أطلقت مراجعة نهائية، ومع ذلك تجددت الشكاوى من المواطنين بشأن استمرار استبعادهم من دعم التموين، الأمر الذى دعا الرئيس يتدخل بنفسه لشعوره بأن هناك عددا من محدودي الدخل يستحق الدعم وأنه من الممكن أن يتم حذفه من بطاقات التموين بالخطأ.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة"
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