فايلر يصحح أخطاء لاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وشهدت المحاضرة مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي، واستعراض ملخص مباريات الأهلي السابقة لتصحيح الأخطاء ومشاهدة لقاءات الإنتاج للكشف عن الثغرات الدفاعية والتحذير من مراكز القوى الهجومية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، والمقررة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد السلام.





وكان الفريق الأحمر حقق فوزًا كبيرًا على كانو سبورت، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل لدور المجموعات، وكانت نتيجة الذهاب انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد.