ضحايا الفسيخ .. إصابة 5 باشتباه تسمم في الشرقية .. صور

استقبل مستشفى الزقازيق العام بمدينة الزقازيق 5 حالات مصابة باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها.



ومن جانبه فقد أكد الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قام بتفقد الحالات يرافقه الدكتور "أحمد عمر" أستاذ قسم السموم بكلية الطب بجامعة الزقازيق والمشرف على قسم السموم بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.



كما استمع إلى المرضى بقسم الاستقبال والطوارئ ، ووجه مدير المستشفى بعمل اللازم لهم ، كما تابع تركيب وتشغيل جهاز التخدير الجديد بقسم العمليات ، ذلك ضمن الدعم المستمر من وزارة الصحة للخدمات الطبية بالمحافظة.