وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات الحاسوب للإداريين

قام الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بمتابعة تدريب المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي للإداريين العاملين بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك لتنمية مهارات العاملين بالمديرية على استخدام الحاسب الآلي في العمل، والمنعقد بمركز مصادر التعلم بالمديرية، بحضور محمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي وفريق العمل المعاون بمركز التطوير التكنولوجي.



وأشاد وكيل تعليم الفيوم بالجهد المتميز المبذول في العمل، وقام بتحفيز المتدربين من الإداريين بأهمية التدريب، واستخدام الحاسوب في العمل وفي الحياة بصفة عامة، كما قدم رسالة شكر لفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي.



وأكد وكيل وزارة تعليم الفيوم، أن تدريبات المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي للإداريين العاملين بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم.