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محمد على راح فى الوبا.. الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:57 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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هاني حسين
قال ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، إن المقاول الهارب محمد علي «راح في الوبا» ولا وجود له ولن يكون له أي تأثير على الإطلاق، مضيفا "الهارب محمد على أصابه الوباء، ولن تقوم له قائمة بعد ذلك".

وأضاف ثروت الخرباوي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الشعب المصري كشف ألاعيب محمد علي، وكافة أوراقه تم حرقها، ولم يكن الصورة التي من الممكن أن تحرك الشعب المصري".

وتابع ثروت الخرباوي "جماعة الإخوان الإرهابية توقعت أن المقاول محمد علي الذي يتكلم بطريقة شعبية قادر على التأثير في الشعب المصري".

وأكمل ثروت الخرباوي "ما تقوم به جماعة الإخوان إرهاصات ومقدمات لصناعة زعيم سياسي في الفترة المقبلة يبدو في ظاهره أنه لا علاقة له بالإخوان ويظهر في صورة ليبرالية أو يسارية".

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